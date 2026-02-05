Όπως αποκάλυψε ο πλέον έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα ανταλλάξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προκειμένη Trade Deadline.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Όπως αποκάλυψε ο πλέον έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα ανταλλάξουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προκειμένη Trade Deadline.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.