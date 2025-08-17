Ματίας Αλμέιδα και Έρικ Λαμέλα θα συνεργαστούν εκ νέου, αλλά αυτή τη φορά από διαφορετικά πόστα. Ο 33χρονος Αργεντινός, που προ ημερών «κρέμασε τα παπούτσια του», ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη, στην οποία επιστρέφει για να υπηρετήσει στο πλευρό του πρώην προπονητή της ΑΕΚ ως βοηθός του.

«Ο Έρικ Λαμέλα επιστρέφει στο σύλλογο παίρνοντας θέση στο προπονητικό επιτελείο, μόλις ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του ως ελεύθερος από το ‘’Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν’’», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου από την Ανδαλουσία.

⚽️ @ErikLamela regresa al #SevillaFC como asistente técnico de @peladoalmeyda 🇦🇷#WeareSevilla

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2025

Ο Αργεντινός, που φόρεσε 92 φορές τη φανέλα της Σεβίλλης στην τριετή παρουσία του, προ ημερών ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, έχοντας αγωνιστεί τη σεζόν 2024-25 για λογαριασμό της ΑΕΚ – υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα.

🚨 El @SevillaFC llega a Bilbao. ❗️ Matías Almeyda, Akor Adams y Gudelj, los más aclamados. 🗣️ Algún grito de “Juanlu, quédate”. 📹 @jmrodriguezper | #ZonaMixta pic.twitter.com/lUhlQXeh3a — Zona Mixta (@ZonaMixta__) August 16, 2025

Μάλιστα, ο Λαμέλα ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της Σεβίλλης για το Μπιλμπάο, καθώς οι Ανδαλουσιανοί κοντράρονται με την τοπική Αθλέτικ στο «Σαν Μαμές» (Κυριακή 17/8, 20:30) στην πρεμιέρα της LaLiga για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.