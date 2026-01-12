Ένταση δημιουργήθηκε στις σχέσεις Euroleague-NBA, μετά από επίσημη παρέμβαση της ευρωπαϊκής διοργάνωσης προς την αμερικανική λίγκα.

Την περασμένη Παρασκευή, η Euroleague Basketball απέστειλε επιστολή στο NBA, την οποία συνυπέγραψαν οι σύλλογοι-μέτοχοί της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για κινήσεις που θεωρούνται παρεμβατικές.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, το NBA καλείται να διακόψει κάθε επικοινωνία με ομάδες που δεσμεύονται με ενεργές συμβάσεις συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι σύλλογοι έχουν ήδη νομικές υποχρεώσεις προς τη διοργάνωση.

Η Euroleague εκλαμβάνει αυτές τις επαφές ως παραβίαση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και ξεκαθαρίζει πως, εφόσον συνεχιστούν, θα εξετάσει την προσφυγή σε νομικές διαδικασίες για την προάσπιση των συμφερόντων της.