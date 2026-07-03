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Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχουν συμφωνήσει με την πλευρά του Καναδού φόργουορντ για να επιστρέψει στο ΝΒΑ, για τη σεζόν 2026-27.
Δεν άργησε να ξαναβρεί τον δρόμο του προς το ΝΒΑ ο Λάιλς, που λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από τη Μαδρίτη, φέρεται πως έχει συμφωνήσει με τους «Λύκους», για συμβόλαιο συνεργασίας για τη νέα σεζόν.
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