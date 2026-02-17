Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αγωνίστηκε στο ματς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με αντίπαλο τη Φαμαλικάο και η «A Bola» αποκάλυψε ότι πριν τη σέντρα ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, το ιατρικό τιμ των «λιονταριών» αποφάσισε να μην ρισκάρει με τη συμμετοχή του και έτσι ο Έλληνας φορ έμεινε εκτός αποστολής.

Όπως φαίνεται η κατάσταση του 26χρονου δεν εμπνέει ανησυχία και όλα δείχνουν ότι το Σάββατο (21/2) θα επιστρέψει. Η Σπόρτινγκ δοκιμάζεται στην έδρα της Μορεϊρένσε και θέλει τη νίκη, καθώς η Πόρτο που βρίσκεται στην κορυφή έχει ξεφύγει με τέσσερις βαθμούς.

Την ίδια ώρα όλο το βάρος της επίθεσης έχει πέσει πάνω στον Λουίς Σουάρες και ο Ιωαννίδης χρειάζεται για να του δώσει ανάσες.