Δύο μήνες μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης, ο Άλφα Ντιαλό επέστρεψε στο Πριγκιπάτο για το Game 3 των προημιτελικών της LNB απέναντι στη Ναντέρ.
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Δύο μήνες μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης, ο Άλφα Ντιαλό επέστρεψε στο Πριγκιπάτο για το Game 3 των προημιτελικών της LNB απέναντι στη Ναντέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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