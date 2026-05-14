Ώρα επιστροφής για τον Νίκλας Φίλκρουγκ. Η διοίκηση της Μίλαν έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του, ο οποίος θα επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα.

Ο 33χρονος Γερμανός φορ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο δανεικός για έξι μήνες από την ιταλική ομάδα, με οψιόν αγοράς μόλις στα πέντε εκατ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» η διοίκηση των «ροσονέρι» έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει, καθώς δεν είναι ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του στη Serie A.

Ο Φίλκρουγκ έχει μόλις ένα γκολ σε 26 ματς, ωστόσο μόνο στα τρία ήταν στην αρχική ενδεκάδα της Μίλαν. Οι Ιταλοί έχουν ήδη ενημερώσει τον μάνατζερ του πως δεν πρόκειται να τον διατηρήσουν στο ρόστερ μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και ο Γερμανός φορ θα επιστρέψει αρχικά στη Γουέστ Χαμ, αλλά δεν θα μείνει στην Αγγλία.

Ο έμπειρος επιθετικός έχει δώσει ήδη τα χέρια με τη Βόλφσμπουργκ για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και θα φορέσει τη φανέλα της, ακόμη κι αν αυτή υποβιβαστεί στη β’ κατηγορία!