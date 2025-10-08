Δεδομένη θεωρούν στο Βέλγιο την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου το επόμενο καλοκαίρι για να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που τον ανέδειξε, την Άντερλεχτ, όπως σχετικά υποστηρίζει και η εφημερίδα «Het Nieuwsblad».

Ο 31χρονος διεθνής φορ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα από τις ακαδημίες της ομάδας των Βρυξελλών το 2006 και τρία χρόνια αργότερα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα σε ηλικία 16 ετών, από όπου το 2011 πήρε μεταγραφή στην Τσέλσι, αρχίζοντας έτσι τη διεθνή καριέρα του.

Ο έμπειρος φορ έχει συμβόλαιο με τη Νάπολι έως το 2027, ωστόσο το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως μετά το Μουντιάλ του 2026 ο Λουκάκου έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα του για να κλείσει την καριέρα του εκεί όπου άρχισαν όλα, στην Άντερλεχτ.