Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι το 2027 και το 2029. Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Euroleague Basketball ανακοίνωσαν ότι το Final Four της EuroLeague θα διεξαχθεί εκ νέου στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά τη διοργάνωση του 2025, όπου τον τίτλο κατέκτησε η Φενέρμπαχτσε νικώντας στον τελικό τη Μονακό, το Final Four θα επιστρέψει στην Etihad Arena στις 28 και 30 Μαΐου, συγκεντρώνοντας τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ συλλόγων για να αγωνιστούν για τον τίτλο.

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