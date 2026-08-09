Η Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Γάλλου μπακ Λούκας Ντίνιε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους δύο φορές σερί πρωταθλητές Ευρώπης έως το 2029.

Με την προσθήκη του Ντίνιε, η Παρί ενισχύει ακόμη περισσότερο το γαλλικό στοιχείο στο ρόστερ της, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία και ενεργή παρουσία στην εθνική Γαλλίας στο τελευταίο Μουντιάλ, όπου οι «τρικολόρ» κατέλαβαν την 4η θέση.

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