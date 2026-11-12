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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 κυριαρχεί στην ατζέντα του Ραφαέλ Λουζάν.
Παρότι η εθνική ομάδα της Ισπανίας δίνει τον 5ο αγώνα της για τη φάση των ομίλων του Nations League εναντίον της Τσεχίας (12/11, 21:45), ο πρόεδρος της RFEF (Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) παρέμεινε στη Μαδρίτη για να ασχοληθεί με ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά ζητήματα για το ισπανικό ποδόσφαιρο.
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