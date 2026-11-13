Η UEFA συγκρότησε μία συμβουλευτική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό την παροχή ανεξάρτητης εποπτείας και συμβουλών ενόψει του Euro 2028, όπως ανακοίνωσε (13/11) η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Προορίζεται να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για διάλογο, εξωτερικό έλεγχο και εξειδικευμένη καθοδήγηση σχετικά με τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδέονται με τη διοργάνωση.

«Η συμβουλευτική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα προσφέρει πολύτιμες, ανεξάρτητες οπτικές και ασκεί εποικοδομητική κριτική, βοηθώντας μας να διατηρούμε μια προληπτική στάση καθώς προχωρούν οι προετοιμασίες, και διασφαλίζοντας ότι οι δεσμεύσεις μας μετουσιώνονται σε ουσιαστική δράση», δήλωσε η αντιπρόεδρος της UEFA και πρόεδρος του εν λόγω οργάνου, Λάουρα Μακ Άλιστερ.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε αντίστοιχες συμβουλευτικές επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είχαν συσταθεί για το Euro 2024 στη Γερμανία και το Euro Γυναικών 2025 στην Ελβετία.

Το Euro 2028 θα συνδιοργανωθεί από την Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία.