Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η μεταμόσχευση μυελού των οστών, στην οποία υπεβλήθη την Πέμπτη, ο Ακίλε Πολονάρα.

Η επέμβαση του διεθνούς Ιταλού μπασκετομπολίστα πραγματοποιήθηκε σε Νοσοκομείο της Μπολόνια, με δότρια να είναι μία Αμερικανίδα με 90% συμβατότητα.

Ο Πολονάρα, λίγο μετά την επέμβασή του, δημοσίευσε ένα story, όπου απεικονίζεται να σχηματίζει με τα δάκτυλά του το σήμα της νίκης, γράφοντας: «Όλα καλά».

Υπενθυμίζεται ότι η μεταμόσχευση μυελού των οστών επιλέχθηκε ως θεραπευτική επιλογή για την οξεία μυελογενή λευχαιμία που του είχε διαγνωστεί ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ τον περασμένο Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πολονάρα έχει συμφωνήσει με τη Σάσαρι και στόχος του είναι να αρχίσει προπονήσεις με την ιταλική ομάδα, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ, έχοντας αναδειχθεί νικητής στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει, αυτήν με τον καρκίνο.