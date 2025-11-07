Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε την Παρασκευή με 97-93 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις.

Με το αποψινό τρίτο εφετινό διπλό τους, οι Ιταλοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-5 στην Euroleague, ενώ υποχρέωσαν την τουρκική ομάδα στην έκτη ήττα της.

Οι Σέιβον Σιλντς και Ζακ Λεντέι ξεχώρισαν για την ιταλική ομάδα, με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 30 βαθμούς στην αξιολόγηση, δείχνοντας μεγάλη αποφασιστικότητα.

Από την πλευρά της Εφές, ο Πι Τζέι Ντοζίερ ήταν εξίσου εντυπωσιακός, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων με τους 34 πόντους που φόρτωσε το αντίπαλο καλάθι, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποφευχθεί η ήττα.

Το παιχνίδι, που είχε συνεχείς ανατροπές και εντυπωσιακά σερί, κρίθηκε τελικά στις δύο παρατάσεις, με την Αρμάνι να φεύγει νικήτρια από την τουρκική πρωτεύουσα.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-33, 48-59, 73-73κ.α., 84-84 α΄ παρ., 93-97 β΄ παρ.