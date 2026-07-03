Με τον Όλιβερ Γκλάσνερ θα πορευτεί στο εξής η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Αυστριακός συμφώνησε με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου!

Ο Γκλάσνερ που κατέκτησε με την Κρίσταλ Πάλας το Conference League, το FA Cup και το Community Shield μέσα σε δύο σεζόν είναι από τους πιο ανερχόμενους προπονητές της Premier League.

Πλέον, αναλαμβάνει την Φόρεστ για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και να την οδηγήσει στις επιτυχίες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.