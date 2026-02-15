Ο Βίτορ Περέιρα, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027 και έγινε ο τέταρτος διαφορετικός προπονητής στη σεζόν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 57χρονος Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στους πάγκους, έπειτα από διάστημα απουσίας μερικών μηνών, όταν απολύθηκε από το τιμόνι της Γουλβς πριν από μερικούς μήνες, με το όνομά του να συνδέεται αμέσως με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο «γάμος» μεταξύ των δύο πλευρών τελικά ολοκληρώθηκε, με τον Περέιρα να αποτελεί τον νέο προπονητή της Φόρεστ, έως το καλοκαίρι του 2027 και να αναλαμβάνει το έργο της παραμονής στην κατηγορία.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πάγκο της Γουλβς με ρεκόρ 14 νικών, 5 ισοπαλιών και 19 ηττών.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι ο Βίτορ Περέιρα διορίστηκε ως προπονητής με συμβόλαιο 18 μηνών.

Ο Περέιρα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην πατρίδα του, την Πορτογαλία, το 2002. Αφού απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία σε όλη τη χώρα, ανέλαβε την Πόρτο το 2011, όπου μια εξαιρετικά επιτυχημένη διετή θητεία τον οδήγησε στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων.

Έχοντας περάσει χρόνο στην Αλ Αχλί στη Σαουδική Αραβία, ο Περιέρα μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2015 και κατέκτησε το νταμπλ με την ομάδα του Πειραιά.

Προσθέτοντας στην πλούσια εμπειρία του στο κορυφαίο επίπεδο σε όλο τον κόσμο, ο Περέιρα έχει επίσης προπονήσει τη Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία και την κινεζική Σούπερ Λιγκ Σαγκάη SIPG, οδηγώντας την τελευταία στον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν, πριν κατακτήσει το Σούπερ Καπ Κίνας. Είχε επίσης διατελέσει προπονητής των βραζιλιάνικων συλλόγων Κορίνθιανς και Φλαμένγκο.

Πιο πρόσφατα, ήταν προπονητής της ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ Γουλβς. Αναλαμβάνοντας την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού, ο Περέιρα τους οδήγησε σε ένα σερί έξι νικών, το οποίο τους βοήθησε να φτάσουν στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25. Ήταν το μεγαλύτερο σερί νικών από οποιαδήποτε ομάδα στην κορυφαία κατηγορία την περασμένη σεζόν, σε μια σεζόν που είδε επίσης τη Γουλβς να σκοράρει, ένα ρεκόρ για τον σύλλογο, σε αριθμό γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο 57χρονος πηγαίνει τώρα στο Τρέντσαϊντ με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Θα τον συνοδεύουν το προπονητικό επιτελείο Φιλίπε Χόρχε Μοντέιρο Αλμέιδα (Βοηθός Προπονητής), ο Λουίς Μιγκέλ Μορέιρα Ντα Σίλβα (Βοηθός Προπονητής), ο Μπρούνο Φιλίπε Αραούχο Ντε Μόουρα (Επικεφαλής Φυσικής Απόδοσης και Ανάλυσης Αντιπάλου) και ο Πέδρο Σιμάο Καπέλα Σίλβα Λόπες (Αναλυτής Αντιπάλου)».