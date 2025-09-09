Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Άγγελο Ποστέκογλου, με τον σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ να ανακοινώνει την Τρίτη την πρόσληψη του Ελληνοαυστραλού τεχνικού.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, ο οποίος διαδέχεται στον πάγκο της ομάδας τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, βρέθηκε στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου, υπογράφοντας συμβόλαιο με τους «ξυλοκόπους».

Ο Ποστέκογλου θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της νέας του ομάδας στο προσεχές παιχνίδι (13/9, 14:30) της με αντίπαλο την Άρσεναλ, μπαίνοντας έτσι κατευθείαν στα βαθιά.

Ange Postecoglou has arrived at Nottingham Forest’s training ground after agreeing a deal to become the new head coach 🌳 pic.twitter.com/ltLaa7NemX — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 9, 2025

Στην ανακοίνωση υπάρχει και μια αποθεωτική δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον 60χρονο προπονητή, λέγοντας πως αποτελεί τον ιδανικό τεχνικό ώστε να πετύχει η Νότιγχαμ όλες τις φιλοδοξίες της και να κατακτήσει τρόπαια

Η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή που έχει αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων. Η εμπειρία του ως προπονητής ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο, μαζί με την επιθυμία του να χτίσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Φόρεστ, τον καθιστά έναν φανταστικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας και να πετύχουμε με συνέπεια όλες τις φιλοδοξίες μας.

Αφού κερδίσαμε την άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ και στη συνέχεια χτίσαμε με συνέπεια σεζόν με τη σεζόν για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη, τώρα πρέπει να κάνουμε το σωστό βήμα για να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους και να διεκδικήσουμε τρόπαια. Ο Άντζε έχει τα διαπιστευτήρια και το ιστορικό για να το κάνει αυτό και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μας συνοδεύσει στο φιλόδοξο ταξίδι μας».