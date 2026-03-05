Η Φλαμένγκο ανοίγει επίσημα μια νέα σελίδα με την πρόσληψη του Λεονάρντο Ζαρντίμ, που υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027 και ήδη από την πρώτη μέρα έπιασε δουλειά στο προπονητικό κέντρο CT George Helal.

Παρότι η άφιξή του έγινε χθες νωρίς το πρωί, η επισημοποίηση της συμφωνίας καθυστέρησε ως αργά χθες το βράδυ λόγω διορθώσεων σε συμβατικά ζητήματα από το νομικό τμήμα.

Ο Πορτογάλος προπονητής συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου συζήτησαν οργανωτικά θέματα και κυρίως για τον αγωνιστικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, αναφέρουν τα Πορτογαλικά ΜΜΕ δείχνοντας και αυτά τα σημεία ως αίτια της καθυστέρησης αναγγελίας της πρόσληψής του.

