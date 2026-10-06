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Επτά χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ.
Η Γερμανία, η οποία έχει φιλοξενήσει δύο φορές την κορυφαία αθλητική διοργάνωση, με τελευταία όμως το 1972 στο Μόναχο, και η Νότια Κορέα, όπου διεξήχθησαν οι Αγώνες του 1988, βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, μαζί με πέντε χώρες που δεν έχουν αναλάβει ποτέ Ολυμπιακούς. Ινδία, Κατάρ, Ουγγαρία, Τουρκία και Νότια Αφρική έχουν την πρόθεση να λάβουν το χρίσμα της διοργάνωσης από την Ολυμπιακή Επιτροπή.
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