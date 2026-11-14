Ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε να μην κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές της FIFA. Ο Γάλλος, πρώην προπονητής της Άρσεναλ και επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA από το 2019, εξέτασε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο και σύμφωνα με την «Equipe» δεν θα μπει στη διαδικασία.

«Εδώ και εβδομάδες, σημαντικά στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πρότειναν ο Γάλλος να διεκδικήσει τη θέση, και ο ίδιος το εξέτασε σοβαρά, αλλά τελικά αποφάσισε να μην το κάνει. Η ηλικία του, είναι 77 ετών, και η κατάσταση της υγείας του τον οδήγησαν στην απόφαση να μην διεκδικήσει την προεδρία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας», αναφέρουν οι Γάλλοι.

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