Στην Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα (2/3), σύσσωμη η αποστολή της Χάποελ Τελ Αβιβ. Η επίθεση που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του Ιράν, έφερε την αναβολή της αναμέτρησης με την Παρί, που επρόκειτο να διεξαχθεί (3/3), στο Τελ Αβίβ και η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα ταξιδέψει για λόγους ασφαλείας, στην Ελλάδα.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται καθ’ οδόν για την πόλη Εϊλάτ και τη Δευτέρα θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν νέες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,

Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χαποέλ»!