Η EuroLeague ανακοίνωσε ιστορικές επιδόσεις στο ψηφιακό της οικοσύστημα για τη σεζόν 2025/26, καταγράφοντας ρεκόρ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδρομητές του EuroLeague.TV και επισκεψιμότητα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Παράλληλα, αποκάλυψε τη δημιουργία του EuroLeague Basketball+, της νέας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα αποτελέσει το «σπίτι» του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ.

Στα social media, η διοργάνωση κατέγραψε 2,27 δισεκατομμύρια προβολές βίντεο, σημειώνοντας αύξηση 49% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι συνολικές εμφανίσεις έφτασαν τα 4,51 δισεκατομμύρια (+51%), ενώ οι αλληλεπιδράσεις ξεπέρασαν τα 118,5 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής που βασίζεται στο premium βιντεοπεριεχόμενο.

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