H FIFA δημοσίευσε το επίσημο πρόγραμμα αγώνων για το FIFA Series 2026, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του διεθνούς αγωνιστικού παραθύρου Μαρτίου και Απριλίου.

Σαράντα οκτώ εθνικές ομάδες, 36 ανδρών και 12 γυναικών, από τις έξι Συνομοσπονδίες της FIFA θα αγωνιστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων.

Εννέα ομίλους θα περιλαμβάνουν Εθνικές ομάδες Ανδρών και τρεις θα περιλαμβάνουν Εθνικές ομάδες Γυναικών, με εκπροσώπηση και των έξι συνομοσπονδιών.

Οι 48 Εθνικές ομάδες για το 2026 αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Το FIFA Series εγκρίθηκε από το συμβούλιο της FIFA τον Δεκέμβριο του 2022, και σκοπός του είναι να διευκολύνει την διεξαγωγή διεθνών φιλικών αγώνων μεταξύ εθνικών ομάδων από διαφορετικές Συνομοσπονδίες, που κανονικά δεν θα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, υποστηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου.