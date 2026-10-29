Σε μία από τις εντυπωσιακότερες μεταγραφές της φετινής σεζόν, η Ουνικάχα Μάλαγα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού φόργουορντ Κέβιν Νοξ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Μάλαγα βρισκόταν εδώ και καιρό σε αναζήτηση ενός φόργουορντ που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην front line της ομάδας εν όψει της συνέχειας της σεζόν σε ACB και Basketball Champions League, και τον βρήκε στο πρόσωπο του Κέβιν Νοξ. Ο πληθωρικός Αμερικανός φόργουορντ από την Αριζόνα, κουβαλάει μαζί του εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, αφού αγωνίστηκε επί μία επταετία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, μέχρι να υποβιβαστεί στην G-League.

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