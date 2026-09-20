Η Ατλέτικο πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης, επικρατώντας στο κατάμεστο «Μετροπολιτάνο» της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη LaLiga.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την αποβολή του Χάουσεν στο 50ό λεπτό, καθώς στα επόμενα δέκα λεπτά πήρε τον απόλυτο έλεγχο και τη σπουδαία νίκη με τα γκολ των Γκριμάλδο (53′ πεν.) και Ντέιβιντ (59′). Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μπόρεσε απλά να μειώσει με τον Ρούντιγκερ στο 89ο λεπτό.

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