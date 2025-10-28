Ο νεοαποκτηθείς αστέρας του Ερυθρού Αστέρα, Τζάρεντ Μπάτλερ, έλαβε το «πράσινο φως» για να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη EuroLeague, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σερβικός σύλλογος.

Παρά τα δημοσιεύματα ορισμένων τοπικών ΜΜΕ που ανέφεραν ότι το ντεμπούτο του θα αναβληθεί λόγω υποτιθέμενων ιατρικών προβλημάτων, ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ δεν αντιμετωπίζει κανένα ζήτημα υγείας που να του απαγορεύει να αγωνιστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας, Ντεβόντε Γκράχαμ, μετά από μαγνητική τομογραφία και νέες εξετάσεις, έλαβε άδεια να συμμετάσχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Θα είναι διαθέσιμος στον προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς αμέσως μόλις αναρρώσει από κρυολόγημα και υψηλό πυρετό, γεγονός που θα τον εμποδίσει να συμμετάσχει στον σημερινό αγώνα εναντίον της Βιλερμπάν.

Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ Τζάρεντ Μπάτλερ ολοκλήρωσε με επιτυχία τριήμερες ιατρικές εξετάσεις στο Βελιγράδι και του δόθηκε η άδεια να αγωνιστεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή και θα εγγραφεί για τον αγώνα της Πέμπτης για την EuroLeague εναντίον της Μακάμπι.

Ο Τζόρνταν Νουόρα υποβάλλεται με επιτυχία σε θεραπεία για τον τραυματισμό του στη γάμπα και η ιατρική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Meridianbet κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague εναντίον της Μακάμπι στο Βελιγράδι. Η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την ημέρα του αγώνα.

Μετά από πολυάριθμες εικασίες, φήμες και παραπληροφόρηση που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υγεία ορισμένων παικτών της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας, ο Ερυθρός Αστέρας απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση σε όλους να ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο από τους επίσημους λογαριασμούς και πλατφόρμες του συλλόγου».

Α.Α.