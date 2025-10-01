Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα, 92-82, από την Αρμάνι Μιλάνο… το ταξίδι του στη Euroleague, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να μετρά τέσσερις τραυματίες πριν καν το εναρκτήριο τζάμπολ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Χασιέλ Ριβέρο τραυματίστηκε στην πρεμιέρα απέναντι στους Ιταλούς, έδειξε να πονά πολύ και αποχώρησε για τ’ αποδυτήρια χωρίς να επιστρέψει στον αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα αποκάλυψε πως η διοίκηση αναζητά τον αντικαταστάτη του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Αϊζάια Κέινααν, που τραυματίστηκε στον Αχίλλειο τένοντα.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δήλωσε για τον Ριβέρο και για τον Κέιναν:

«Ξέρω ότι οι προσδοκίες είναι υψηλές, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχουμε ποιότητα, αλλά δυστυχώς και αρκετούς τραυματισμούς, που συνέβησαν τυχαία. Όλοι προπονούνται σωστά, προετοιμάζονται καλά, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και λίγη τύχη. Δεν θέλω να σταθώ στους τραυματισμούς, αλλά είμαστε λυπημένοι από τον σοβαρό τραυματισμό του Κέινααν. Ο Ριβέρο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μου είπαν ότι μπορεί να είναι σοβαρό – θα δούμε πόσο σοβαρό είναι. Οι υγιείς παίκτες πρέπει να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να τα δώσουν όλα. Όσο για τον Κέινααν, ψάχνουμε για έναν παίκτη για να τον αντικαταστήσει. Χρειαζόμαστε έναν γκαρντ σαν αυτόν».

Εν συνεχεία, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος επισήμανε πως ο Ερυθρός Αστέρας δεν υπολογίζει και στον Ντεβόντε Γκρέιαμ για τη 2η αγωνιστικό, όταν οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν στο Μόναχο την Μπάγερν.

«Όχι ο Ντεβόντε Γκρέιαμ δεν θ’ αγωνιστεί, φοράει μπότα, έχει μια μελανιά στο κόκκαλο και θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ακόμη για να είναι έτοιμος είπε συγκεκριμένα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.