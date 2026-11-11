Με ένα αναπάντεχο πρόβλημα θα ταξιδέψει η αποστολή του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη για το παιχνίδι με τη Ρεάλ (12/11, 22:00), καθώς ο Κριστιάν Κολόκο δεν έχει δικαίωμα να ακολουθήσει την αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα με τη βίζα του.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στη «SUNEL Arena», ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη «Βασίλισσα», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

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