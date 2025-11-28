Το θέμα της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν παραμένει ανοικτό.

Ο Σέρβος προπονητής την Παρασκευή είχε συνάντηση με τη διοίκηση του συλλόγου, παρουσία του προέδρου της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, χωρίς ωστόσο να προκύψει αλλαγή στάσης από την πλευρά του πολύπειρου τεχνικού.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, ο «Ζοτς» εξέφρασε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες με ορισμένους παίκτες, θέμα που θεωρεί δύσκολο να ξεπεραστεί, παρά την απόλυτη στήριξη που του προσφέρει η διοίκηση.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί το Σάββατο, μετά την προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτιζάν.

Συνεργάτες του συλλόγου αναφέρουν ότι η ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του προπονητή θα εκδοθεί εντός των επόμενων 24 ωρών.