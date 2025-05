Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα, αφού κοντά στο γήπεδο ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους οπαδούς της γηπεδούχου.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο απεικονίζεται ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα και να πέφτει πάνω στους φιλάθλους της Εσπανιόλ, οι οποίοι το είχαν περικυκλώσει.

Όπως φαίνεται στο εν λόγω βίντεο, λίγο πριν ο οδηγός πατήσει το γκάζι οι φίλοι της Εσπανιόλ φαίνεται να επιτίθενται στο όχημά του. Μάλιστα, το πίσω παράθυρο του αμαξιού είχε γίνει θρύψαλα. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο παρέσυρε συνολικά 8 ανθρώπους και αρκετοί από αυτούς διακομίστηκαν επειγόντως στο νοσοκομείο.

🚨 AWFUL SCENES!

Another take of the car running over the fans outside of Espanyol’s stadium. 🇪🇸

Barcelona are currently playing for the title against their local rivals.

Horrible. 😞

🎥 @alvaritomfs pic.twitter.com/Sk3aVO5liM

— Polymarket FC (@PolymarketFC) May 15, 2025