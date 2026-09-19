Η Μόντσα υπέταξε στην έδρα της με 2-1 τη Σασουόλο και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη φετινή Serie A.

Οι «μπιανκορόσι» έκαναν σεφτέ στο εναρκτήριο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος και πήραν βαθμολογική ανάσα!

Μετά τη λευκή ισοπαλία του πρώτου ημιχρόνου «U-Power Stadium», η Μόντσα ανέβασε στροφές στην επανάληψη και με αποφασιστικό ξεκίνημα κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων.

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