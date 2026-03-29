Πανικό έσπειρε στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας το πρωί της Κυριακής το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η εθνική Ρουμανίας, πάλεψε κόντρα στην Τουρκία, αλλά γνώρισε την ήττα με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη, μένοντας εκτός διεκδίκησης εισιτηρίου για την τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου του, που θα λάβει χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ και της Β. Αμερικής.

Μετά τον αποκλεισμό, η Ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε την διεξαγωγή φιλικής αναμέτρησης απέναντι στην Σλοβακία, που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (31/3, 19:45), σε ένα παιχνίδι που αναμενόταν να έχει αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα προς τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του στους πάγκους.

