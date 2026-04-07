Δυσάρεστη κατάληξη είχε το… παραμύθι της καριέρας του Γκούσταβ Λούντγκρεν. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα χάσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 30χρονος εξτρέμ, ο οποίος ως το 2022 αγωνιζόταν ερασιτεχνικά στην τρίτη κατηγορία της πατρίδας του, είχε μία ταχύτατη και ανέλπιστη εξέλιξη από τη στιγμή που υπέγραψε στην Γκάις και τον περασμένο Νοέμβριο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, σκοράροντας μάλιστα στο 1-1 με τη Σλοβενία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Πριν λίγες ημέρες, ο Λούντμπεργκ μπήκε ως αλλαγή στον τελικό των πλέι οφ με την Πολωνία και, από δική του κούρσα και ασίστ στο 88ο λεπτό, ο Βίκτορ Γκιόκερες πέτυχε το γκολ με το οποίο οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 3-2 και πήραν την πρόκριση για τα τελικά.

«Είμαι σοκαρισμένος. Δεν έχω καταλάβει ακόμη τι συνέβη και τι πραγματικά σημαίνει αυτό», δήλωσε ο παίκτης της Γκάις, ο οποίος τραυματίστηκε στην προθέρμανση πριν το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του στο νέο σουηδικό πρωτάθλημα, με αντίπαλο την Τζουργκάρντεν.