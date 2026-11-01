Έξι μέρες μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε… αγριεμένη στα «τρίποντα».

Η πρωτοπόρος της LaLiga «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου» με το ευρύ 6-1 και διατηρήθηκε μόνη στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου είχε βρεθεί προσωρινά για λίγες ώρες η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τη σημερινή της νίκη επί της Λεβάντε (2-0).

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