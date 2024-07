Ο σχεδιασμός της μετά-Σάουγκεϊτ εποχής έχει ξεκινήσει για τα καλά στην FA, με την Ομοσπονδία να εξετάζει τους πιθανούς αντικαταστάτες του Άγγλου τεχνικού, μετά την ήττα στον τελικό του EURO 2024 και αποχώρησή του από τον πάγκο των «Τριών Λιονταριών».

Φαίνεται, μάλιστα, πως η FA «καίγεται» για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία της Εθνικής. Για τον λόγο αυτό, έβαλε σχετική… αγγελία και δέχεται από την Παρασκευή (19/07) αιτήσεις για την πρόσληψη του νέου προπονητή της Αγγλίας.

Ένα από τα βασικά κριτήρια στην περιγραφή της νέας θέσης εργασίας είναι -μεταξύ άλλων- η «σημαντική γνώση του αγγλικού ποδοσφαίρου», όπως και η «εμπειρία στον επιτυχή εντοπισμό, τη διαχείριση και την ανάπτυξη Άγγλων παικτών».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία είναι η δεύτερη μέρα του Αυγούστου!

🚨🚨| The FA is now accepting public applications to replace Gareth Southgate as the manager of the England National team.

One of the key objectives for the role is to ‘lead and develop the England senior men’s team to win a major tournament’ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/BlpnZSgZrD

— CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2024