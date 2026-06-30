Η πρόκριση της Παραγουάης στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού σε ολόκληρη την χώρα με τον πρόεδρο της χώρας Σαντιάγκο Πένια να προχωρά σε μια συμβολική αλλά και εντυπωσιακή κίνηση.

Αμέσως μετά την ιστορική επικράτηση απέναντι στη Γερμανία στην διαδικασία των πέναλτι, ο πρόεδρο της Παραγουάης ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η Τρίτη 30 Ιουνίου αποτελεί πλέον εθνική εορτή και αργία ώστε οι πολίτες να γιορτάσουν την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.

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