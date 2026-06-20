Τουλάχιστον τρεις αλλαγές θα έχει η Γαλλία στην αρχική της ενδεκάδα, στο ματς με το Ιράκ, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Σενεγάλη.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ θα αλλάξει πρόσωπα στο ματς για την 2η αγωνιστική, για να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα η ομάδα του.

Ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής, αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος θ’ αντικαταστήσει τον Ντεζιρέ Ντουέ, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα, θα πάρουν ο Λούκας Ντιν αντί του Τεό Ερναντές, και ο Μανού Κονέ αντί του Ορελιέν Τσουαμενί.