Σαν… σεισμική δόνηση αντιμετωπίζεται τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία η πληροφορία που θέλει τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και ιδιοκτήτη της Νιούκαστλ, να εξετάζει σοβαρά την εξαγορά της Μπαρτσελόνα. Το θέμα έχει ανοίξει έντονη συζήτηση στους ποδοσφαιρικούς κύκλους, καθώς αγγίζει έναν από τους πιο ιστορικούς και «ιδιόμορφους» συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Φρανσουά Γκαγιάρντο, ο μπιν Σαλμάν ετοιμάζει πρόταση-μαμούθ ύψους 10 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που όχι μόνο θα έδινε τέλος στο οικονομικό αδιέξοδο των «μπλαουγκράνα», αλλά θα εξαφάνιζε μονομιάς το τεράστιο χρέος του συλλόγου, το οποίο υπολογίζεται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι οικονομικό. Είναι θεσμικό. Η Μπαρτσελόνα δεν αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, αλλά έναν σύλλογο που ανήκει στα μέλη του, τους περίφημους «socios». Το μοντέλο ιδιοκτησίας καθιστά πρακτικά αδύνατη την εξαγορά από έναν μεμονωμένο επενδυτή, εκτός αν προηγηθεί ριζική αλλαγή στο καταστατικό και έγκριση από τα ίδια τα μέλη.

Η φημολογία, πάντως, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βάθος της οικονομικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, αλλά και το ενδιαφέρον που προκαλούν οι ιστορικοί σύλλογοι στους πανίσχυρους επενδυτές της Μέσης Ανατολής. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν υπάρχει η πρόθεση, αλλά αν υπάρχει και ο δρόμος για να γίνει πράξη.