Λίγους μόλις μήνες μετά την απόφασή του να αφήσει το Μιλγουόκι και να υπογράψει με τους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη εξελιχθεί στον ηγέτη της ομάδας της Φλόριντα, ενώ ήδη ετοιμάζεται προς τιμήν του τοιχογραφία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει με «χρυσά γράμματα» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ. Ο 31χρονος φόργουορντ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων θρύλων που έχουν φορέσει τη φανέλα των Χιτ, μεταξύ των οποίων και μερικά «ιερά τέρατα», όπως ο Ντουέιν Γουέιντ, ο Σακίλ Ο’ Νιλ, ο Λεμπρόν Τζέιμς κ.α.

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