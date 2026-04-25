Μόνο το τυπικό σκέλος απομένει για να αναδειχθεί και φέτος η Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Οι «μπλαουγκράνα» συνάντησαν σθεναρή αντίσταση στο «Αλφόνσο Πέρεθ» από την παραδοσιακά σκληροτράχηλη Χετάφε, αλλά ένα γκολ του Φερμίν Λόπεθ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κι ένα του Μάρκους Ράσφορντ στο β΄ μέρος, ήταν αρκετά για να πάρουν τη νίκη με 2-0, και να αυξήσουν σε 11 βαθμούς τη διαφορά τους από τη Ρεάλ.

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, δεν αποκλείεται οι Καταλανοί να «σφραγίσουν» το τρόπαιο στο clasico της 10ης Μαΐου, στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου», μπροστά στους οπαδούς τους.

Η 32η αγωνιστική:

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (90+4΄ Μπεγερίν – 17΄ Βινίσιους)

Αλαβές-Μαγιόρκα 2-1 (56΄, 69΄ Τόνι Μαρτίνεθ – 18΄ Βιργκίλι)

Χετάφε-Μπαρτσελόνα 0-2 (45΄ Φερμίν Λόπεθ, 74΄ Ράσφορντ)

Βαλένθια-Τζιρόνα 19:30

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Ράγιο Βαγεκάνο-Σοσιεδάδ 26/04

Οβιέδο-Έλτσε 26/04

Οσασούνα-Σεβίλλη 26/04

Βιγιαρεάλ-Θέλτα 26/04

Εσπανιολ-Λεβάντε 27/04

Βαθμολογία (σε 32 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 85 -33αγ. – Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης 74 -33αγ. – Champions League

Βιγιαρεάλ 62

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Μπέτις 50 -33αγ.

Χετάφε 44 -33αγ.

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 – Europa League

Αθλέτικ Μπιλμπάο 41

Οσασούνα 39

Ράγιο Βαγεκάνο 38

Εσπανιόλ 38

Τζιρόνα 38

Βαλένθια 36

Αλαβές 36 -33αγ.

Μαγιόρκα 35 -33αγ.

Έλτσε 35

Σεβίλλη 34

Λεβάντε 32

Οβιέδο 28