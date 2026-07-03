Σε ρυθμούς προπονήσεων με την ομάδα της Βραζιλίας επέστρεψε ο Ραφίνια, ο οποίος τέθηκε στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότι εν όψει της αναμέτρησης για τη φάση των «16» του Μουντιάλ απέναντι στη Νορβηγία.

Η Βραζιλία πραγματοποίησε την προτελευταία της προπόνηση πριν από το κυριακάτικο (5/7) νοκ άουτ παιχνίδι στο Νιου Τζέρσεϊ, με τον Ραφίνια να επιστρέφει στο γκρουπ μετά από δύο εβδομάδες αποθεραπείας λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, τον οποίο υπέστη στο πρώτο ημίχρονο της νίκης στη φάση των ομίλων απέναντι στην Αϊτή.

Κατά τη διάρκεια του 15λεπτου που ήταν ανοιχτό στα ΜΜΕ, ο Ραφίνια έκανε κανονική προθέρμανση και συμμετείχε σε άσκηση κατοχής με τους συμπαίκτες του, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Νορβηγία.

Η επιστροφή του αφήνει τον Αντσελότι με δύσκολη απόφαση, καθώς ο 19χρονος Ραγιάν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του στην απουσία του Ραφίνια.

Ο Ραγιάν μπήκε ως αλλαγή όταν ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της Βραζιλίας, με ενέργεια, αντοχή και επιθετικό πρέσινγκ από τη δεξιά πλευρά.

Αυτή η αγωνιστική του ένταση έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία της Βραζιλίας, καθώς έχει συμβάλει στη δημιουργία δύο γκολ -ένα απέναντι στη Σκωτία και ένα στο δραματικό comeback κόντρα στην Ιαπωνία που εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16».

Πέρα από την επιστροφή του Νεϊμάρ, ο οποίος είναι επίσης διαθέσιμος, η αποθεραπεία του Ραφίνια δίνει στη Βραζιλία μια πιο έμπειρη επιθετική επιλογή για τα νοκ άουτ, όμως οι εμφανίσεις του Ραγιάν έχουν δημιουργήσει στον Αντσελότι ένα ξεκάθαρο δίλημμα επιλογής.