Με υπερηχητική επίθεση, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 113-99 τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ συνεχίζοντας με νίκη τις υποχρεώσεις της στην Euroleague. Εύκολο πέρασμα από το Μόναχο για την Ντουμπάι, που διέλυσε με 91-107 τους «Βαυαρούς».

Η Ντουμπάι μπήκε στο παιχνίδι με το πόδι στο γκάζι και πήρε γρήγορα διψήφια διαφορά, έχοντας ως επιθετικά όπλα τους Καμπενγκέλε, Ράιτ και Πετρούσεβ. Η αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την ομάδα να φτάνει στο +27 στο ημίχρονο, έχοντας ευστοχήσει ήδη σε εννέα τρίποντα.

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