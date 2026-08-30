Εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε η Φράιμπουργκ, επικρατώντας με το ευρύ 4-1 της Βέρντερ Βρέμης για την 1η αγωνιστική της Bundesliga. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γουίτο Σουζούκι, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ (29΄, 48΄, 55΄) και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του.

Ο Ματάνοβιτς είχε διευρύνει το προβάδισμα των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄). Το μόνο που κατάφερε η Βέρντερ Βρέμης ήταν να μειώσει στο 76ο λεπτό με τον Ντάριους Στάλμαχ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

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