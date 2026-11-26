Ισπανικό χρώμα είχαν τα βραδινά ματς της Euroleague για την 14η αγωνιστικη. Η Ρεάλ διέλυσε στη Μαδρίτη τη Ζαλγκίρις με 108-93, ενώ η Μπασκόνια πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της, επικρατώντας 86-81 της Εφές.

Με επιθετικό πλουραλισμό και υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η Ρεάλ επικράτησε με 108-93 της Ζαλγκίρις στη Μαδρίτη, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

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