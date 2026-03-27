Για την απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ μίλησε σε αγγλικά μέσα ο Άγγελος Ποστέκογλου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τα όσα έγιναν μετά την ήττα από την Τσέλσι.

«Δεν είχα πει την ιστορία μέχρι τώρα, αλλά ήταν σκληρό. Κυριολεκτικά απολύθηκα αμέσως μετά το παιχνίδι. Ήξερα ότι ερχόταν, ήταν θέμα χρόνου, αλλά με απέλυσαν κατευθείαν μετά το ματς. Δεν είχα προλάβει καν να κάνω δηλώσεις, αλλά τα ΜΜΕ το γνώριζαν ήδη. Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω, γιατί ένιωθα ότι θα έκανα κάτι που θα μετάνιωνα», ανέφερε χαρακτηριστικά…

