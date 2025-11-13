Το Κάρντιφ θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2028 στις 9 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 9 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Επίσης η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία ανακοίνωσε το καλεντάρι με τις ημέρες και τις έδρες των αγώνων του Euro 2028 σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Αναλυτικά τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Euro 2028:

Ουαλία (Κάρντιφ) «Εθνικό Στάδιο Ουαλίας»

Ιρλανδία (Δουβλίνο) «Αρίνα Δουβλίνου»

Σκωτία (Γλασκώβη) «Χάμπντεν Παρκ»

Αγγλία (Νιούκαστλ) «Σεν Τζέιμς Παρκ»

Αγγλία (Μάντσεστερ) «Έτιχαντ»

Αγγλία (Λίβερπουλ) «Χιλ Ντίκινσον»

Αγγλία (Μπέρμιγχαμ) «Βίλα Παρκ»

Αγγλία (Λονδίνο) «Στάδιο Tότεναμ Χότσπουρ»

Αγγλία (Λονδίνο) «Γουέμπλεϊ»

Οι ημιτελικοί και ένας από τους προημιτελικούς θα φιλοξενηθούν επίσης στο Γουέμπλεϊ, ενώ οι υπόλοιποι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. Οι αγώνες της φάσης των 16 θα διεξαχθούν σε όλα τα γήπεδα υποδοχής, εκτός του Γουέμπλεϊ.