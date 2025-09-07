Όπως είναι φυσικό αυτές οι δύο τεράστιες εκπλήξεις άλλαξαν τα δεδομένα στη διοργάνωση, από τα προημιτελικά της οποίας θα απουσιάζουν οι Ισπανοί και οι «τρικολόρ» για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.

Ναι καλά διαβάσατε. Για πρώτη φορά, μετά το μακρινό 1985, καμία από αυτές τις δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης, με αυτήν την εξέλιξη να ανοίγει τον δρόμο για νέες ομάδες να διεκδικήσουν την κορυφή. 1. La France et l’Espagne ne disputeront pas les quarts de finale de l’#EuroBasket pour la première fois depuis l’introduction de ce stade dans la compétition (1985). Révolution.#FRAGEO pic.twitter.com/BlnzckOz2q — OptaJean (@OptaJean) September 7, 2025