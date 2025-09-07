Στα χνάρια της Φινλανδίας, η οποία το βράδυ του Σαββάτου σόκαρε τη Σερβία, πετώντας την εκτός του Eurobasket 2025 βάδισε σήμερα η Γεωργία, η οποία υποχρέωσε τους Γάλλους σε ένα απίστευτο κάζο, αποκλείοντάς τους από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Όπως είναι φυσικό αυτές οι δύο τεράστιες εκπλήξεις άλλαξαν τα δεδομένα στη διοργάνωση, από τα προημιτελικά της οποίας θα απουσιάζουν οι Ισπανοί και οι «τρικολόρ» για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια.

Ναι καλά διαβάσατε. Για πρώτη φορά, μετά το μακρινό 1985, καμία από αυτές τις δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών της διοργάνωσης, με αυτήν την εξέλιξη να ανοίγει τον δρόμο για νέες ομάδες να διεκδικήσουν την κορυφή.

 

