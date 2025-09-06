Η Λιθουανία αναδείχθηκε νικήτρια, στον νοκ-άουτ αγώνα της με τη Λετονία, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025, κι έτσι θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής μας ομάδας, αν καταφέρει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να ξεπεράσει την Κυριακή το εμπόδιο του Ισραήλ.

Με κυριαρχική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, η ομάδα του Κουρτινάιτις νίκησε 88-79 την «οικοδέσποινα» στη Ρίγα και πήρε την πρόκριση για δωδέκατη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Άρνας Βελίτσκα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, γεμίζοντας το κενό του Γιοκουμπάιτις, με 21 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τουμπέλις (18 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σιρβίντις (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ), ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής, πρόσθεσε 9 πόντους και μία ασίστ.

Η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία αποχαιρέτησε με απογοήτευση τη διοργάνωση, καθώς παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Κρίσταπς Πορζίνγκις (34 πόντοι, 19 ριμπάουντ), δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Ο Ρίχαρντς Λόμαζ συνέβαλε με 21 πόντους, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλες αξιόπιστες λύσεις.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-37, 66-54, 88-79

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 9, Νορμάντας 2, Βελίτσκα 21 (3), Ρατζέβιτσους 2, Σεντεκέρσκις 6 (1), Τυμπέλις 18 (1), Βαλαντσιούνας 9, Γκιεντράιτις, Σαρτζούνας 3, Σιρβίντις 18 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 1, Πορζίνγκις 34 (4), Ντάβις Μπέρτανς 3 (1), Ντάιρις Μπέρτανς, Σμιτς 8, Τσάβαρς, Λόμαζ 21 (4), Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 6, Ζόρικς 3 (1)