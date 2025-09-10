Την πρόκριση στα ημιτελικά Eurobasket, μετά από 16 χρόνια, πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης η Εθνική μας ομάδα, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει με 87-76 τον «σκόπελο» της Λιθουανίας, μπαίνοντας έτσι στη ζώνη των μεταλλίων.

Στους «4» της διοργάνωσης η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή την Τουρκία, η οποία, στον πρώτο χρονικά προημιτελικό, επιβλήθηκε με 91-77 της Πολωνίας.

Σήμερα ακόμη δύο εισιτήρια για τα ημιτελικά αναζητούν κάτοχο. Στις 17:00 (ΕΡΤ1, Novasports Start ) η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει την Γεωργία (17:00), με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το εισιτήριο για να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική πορεία τους στη διοργάνωση.

Οι Φινλανδοί και οι Γεωργιανοί, ως γνωστόν, έκαναν μεγάλες εκπλήξεις στην φάση των «16», με τους πρώτους να σοκάρουν τη Σερβία και τους δεύτερους να υποχρεώνουν σε αποκλεισμό τη Γαλλία.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Γερμανία θα τεθεί αντιμέτωπη στις 21:00 (ΕΡΤ1, Novasports Start ) με την Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές παρόλο που δεν έπεισαν με την απόδοσή τους απέναντι στην Πορτογαλία, έκαναν το… χρέος τους και έφτασαν στα προημιτελικά (85-58). Θυμίζουμε, πως πρώτος προπονητής για τη Γερμανία για το υπόλοιπο του EuroBasket 2025 θα είναι ο Άλαν Ιμπραχίματζιτς, με τον Άλεξ Μουμπρού να συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και να κάνει πιο… πίσω μένοντας ως assistant.

Στον αντίποδα η Σλοβενία κέρδισε την Ιταλία με 84-77, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει τρομερά πράγματα στο παρκέ. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ σταμάτησε στους 42 πόντους (σ.σ. έχοντας 30 στο ημίχρονο), μαζεύοντας και 10 ριμπάουντ.

Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών στο EuroBasket:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 91-77

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία (ΕΡΤ1, Novasports Start )

21:00 Γερμανία – Σλοβενία (ΕΡΤ1, Novasports Start )