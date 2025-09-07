Με τον Λούκα Ντόντσιτς να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση (42π.) στη «Xiaomi Arena» της Ρίγας η Σλοβενία επιβλήθηκε την Κυριαή με 84-77 της Ιταλίας, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Οι «ατζούρι» προσπάθησαν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, επιστρέφοντας από το -17, έφτασαν στον πόντο την αντίπαλό τους, ωστόσο οι Σλοβένοι, έχοντας τον σούπερ σταρ της σε… τρομακτική βραδιά και δείχνοντας χαρακτήρα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, πήραν το εισιτήριο για τους «8» της διοργάνωσης.

Luka Magic ERUPTS for 42 PTS & 10 REB to lead Slovenia past Italy and advance to the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/xkdq4Bjrfp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Εκεί το συγκρότημα του Σέκουλιτς θα αναμετρηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (10/09) με την πανίσχυρη Γερμανία, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς, εκτός από τους 42 πόντους που πέτυχε, είχε παράλληλα 10 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, όντας πρακτικά ασταμάτητος.

Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic. Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Μάλιστα είχε προλάβει να σημειώσει 22 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 30 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.

Από πλευράς Ιταλίας, πήγε χαμένη η καλή εμφάνιση του Σιμόνε Φοντέκιο, που σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη)

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ιταλίας: 14/25 δίποντα, 11/30 τρίποντα, 16/23 βολές, 32 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 9 επιθετικά), 24 ασίστ, 24 φάουλ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 15/28 δίποντα, 12/36 τρίποντα, 18/22 βολές, 40 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 15 επιθετικά), 12 ασίστ, 22 φάουλ, 15 λάθη, 7 κλεψίματα